حملات مكثفة بالدقهلية لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة

نظمت الإدارة العامة للإعلانات بمحافظة الدقهلية ، بإشراف محمد البدوي مدير عام الإدارة، زيارات ميدانية للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة لاختيار أماكن ملائمة لتعليق إعلانات بها.

أوضح مدير الإعلانات أنه تم تنفيذ زيارة لمدينة المطرية بالتنسيق مع نادر محى الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، استهدفت الزيارة اختيار أماكن مناسبة بشوارع وميادين المطرية لوضع الإعلانات بها وذلك فى إطار خطة المحافظة فى هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين. حيث شارك في المعاينة واختيار الأماكن المناسبة لوضع الاعلانات بالمطرية، سامح سعد نائب رئيس المدينة وفريق إدارة الإعلانات بالمحافظة ورئاسة مجلس المدينة.

واستمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة. وأوضح التقرير الذي عرضه مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة أنه تم إزالة عدد من الإعلانات المخالفة وغير مرخصة في مدينة دكرنس، بالتنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، وتم التحفظ على الإعلانات التي تم إزالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة.

يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. كان محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.