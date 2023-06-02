توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم وانتشار 100 منقذ بـ6 شواطئ.. صور

شهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المصطافين، وأهالي محافظة كفر الشيخ، هربا من حرارة الجو، والاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، بتواجد رجال الإنقاذ، إضافة لتوفير كافة الخدمات التي وجه بتوفيرها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين، اتباع توجيهات رجال الانقاذ، حفاظا على حياتهم، كما وجه أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم .

وأكد هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، أنه يتم دعم مداخل المدينة بأفراد الأمن، وسيتم منع دخول المركبات المخالفة مثل التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل، وتم توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الارشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار والتأكيد على حسن معاملة المصطافين. أضاف أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الانقاذ الحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ للقيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بالتعاون مع 100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، وجيت سكي (موتوسيكل مائي)، و3 لانش بحرى .