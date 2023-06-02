تواصل ندوات التوعية الدينية والأخلاقية فى نسختها السادسة بالغربية.. صور

قامت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة فى الغربية ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بمواصلة مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية، تحت شعار " قيمنا من تراثنا " لطلائع محافظة الغربية في نسختها السادسة، وذلك للمرحلة السنية من "12 حتى 18" سنة، وذلك بمركزي شباب شبرا اليمن، وشرشابة، بحضور الدكتور محمد منصور مدير الإدارة العامة للطلائع، والدكتور عبد الله محيي الدين ممثلا عن الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عماد مهدي أستاذ علم المصريات وعضو اتحاد الأثريين، والقس يوسف ناشد ساويرس مندوب الكنيسة، وبحضور عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتى.

تناولت المناقشات وورش العمل فضائل الأخلاق وأهم المشكلات السلوكية التي يعاني منها المجتمع المصري في الوقت الحاضر وسبل علاجها، وكيف حثت الأديان السماوية على القيم الأخلاقية والتي تعد معيار لتقدم الدول كما تم خلال الندوة التأكيد على حب الوطن وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومواجهة الشائعات.

أكد يسري الديب - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية - دعم واهتمام الدولة المصرية بالشباب والنشئ والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم والمبادئ السامية في نفوس الشباب فهى الداعم الأساسى لتماسك المجتمع وتقدمه ورقيه.