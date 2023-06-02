تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحل تجارى فى الوراق

كتب ـ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمحل تجاري بمنطقة الوراق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمحل تجاري في الوراق، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على النيران، وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتكثر الحرائق بسبب موجات الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد كل عام، وعادة ما تكون ناتجة عن ماس كهربائى بسبب كثرة استخدام أجهزة التكييف، والأجهزة الكهربائية.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائي:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.