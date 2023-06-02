المتهمان بقتل شاب في القاهرة يعترفان بإنهاء حياته بسبب هاتف.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بالاعتداء على شاب مما أسفر عن مصرعه في التجمع الأول بالقاهرة، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما تشاجرا معه، مما أسفر عن إصابته، حيث فارق الحياة بالمستشفى، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

أضاف المتهمان، أن الدافع وراء التشاجر مع المجني عليه، هو اختفاء الهاتف المحمول الخاص بأحدهما، أثناء وقوف القتيل بجواره، حيث نشبت مشادة كلامية خلال البحث عن الهاتف، تحولت إلى مشاجرة.

وناظر رجال المباحث وجهات التحقيق جثة المجني عليه، لبيان الإصابات التي لحقت به، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لتعديهما على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة") ولا يمكن استجوابه ، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها واتهمهما بإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه ، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة، وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطاراً بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.