القطاع العام يستحوذ على 41% من الأجانب العاملين بالقطاع الحكومى لعام 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها أن عدد العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمال العام استحوذ على العدد الأكبر، حيث بلـغ عددهم 540 أجنبى بنسبة بلغت 41.6٪، يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 513 أجنبى بنسبة بلغت 39.6٪ "معظمهم يعملون فى الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً".

وإجمالا بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام 1297 أجنبى عام 2022، مقابل 1687 أجنبى عام 2021 بنسبة تراجع بلغ 23.1٪، وبلغ عـدد الذكور العـاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام 1169 أجنبى بنسبة 90.1%، فى حين بلغ عدد الإناث 128 أجـنبية بنسبة بلغت 9.9 % عام 2022.

ويشكل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة بلغت 68.2٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعى بعدد 244 أجنبي بنسبة بلغت 18.8٪، ويمثل الأخصائيـون "أصحاب المهن العلمية" العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبى بنسبة بلغت 57.8٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 374 أجنبى بنسبة بلغت 28.8٪، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبى بنسبة بلغت 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب .