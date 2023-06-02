الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوروجيا متقلبا ويحتمل أن يكون خطيرا

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مبادئ السلامة الخاصة بمحطة زابوروجيا حظيت بدعم واسع في مجلس الأمن الدولي، لكن الوضع في المنشأة لا يزال متقلبا ويحتمل أن يكون خطيرا.

وأشارت الوكالة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "على الرغم من أن مبادئ السلامة الخاصة بمحطة زابوروجيا قد حظيت بتأييد واسع في مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مشجع للغاية وخطوة مهمة في تعزيز السلامة النووية بالمحطة، إلا أن الوضع العام في الموقع لا يزال غير مستقر للغاية ويحتمل أن يكون خطيرا".

وأوضحت أن الوضع في الموقع لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، ويرى المدير العام أنه من الضروري تكثيف الجهود لضمان إمدادات الطاقة الخارجية الأكثر استقرارا.

واقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في وقت سابق، على مجلس الأمن، دعم المبادئ لضمان سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وعدم السماح بالهجمات على المحطة أو من أراضيها.

وأوضح أن الوكالة تمارس الرقابة في جميع أنحاء أوكرانيا وتضمن عدم استخدام المواد النووية لأغراض عسكرية.