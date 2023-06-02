الداخلية تضبط نصاب استولى على أموال المواطنين فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ( طالب - مقيم بدائرة القسم ) بسابقة تعرفه على أحد الأشخــــاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة" ، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة .. إلا أنه غافله ولاذ بالفـــرار بالسيارة مُستولياً على المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُــؤجرة لـ ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليهــا، وبحوزتــه مـبلغ مالى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بارتكابه عدد ( 6 ) وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".