الداخلية: التزام ضيوف الرحمن بالكود التعريفى الخاص بالحجاج هذا العام

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار حرصها على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة تهيب الوزارة بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالالتزام بوجود الكود التعريفى الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج وذلك وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022م ، بالإضافة لإرسال الكود للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج، كما يتم إرساله إلكترونياً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر.. وكذا الإطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج ، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد .

والكود التعريفى هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجاناً.

ويُعد وجود الكود التعريفى وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة.. وعدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم إستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه .. كما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية فى حالة عدم صحة الكود التعريفى أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج.

حج، حجاج،حج القرعة ،موسم الحج