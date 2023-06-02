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الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته أعلى سطح عقار في أبو النمرس

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:58 م
الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته أعلى سطح عقار في أبو النمرس قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة شخص تم العثور على جثته أعلى سطح عقار، في أبو النمرس، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وجود آثار خنق حول الرقبة.

ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد الحادث، بالإضافة إلى فحص آخر المترددين على المجني عليه، والاستماع لأقوال جيرانه، وفحص المشتبه بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى عقار بأبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص، أعلى سطح عقار، وتبين من خلال مناظرة الجثة الاشتباه فى تعرضه للخنق.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


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