افتتاح مسجدين بقرى كفر الشيخ بالجهود الذاتية

شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح مسجد عبده بعزبة عبده بقرية الورق، ومسجد التقوى بقرية عقلة القبلية بسيدي سالم، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، ومتابعة وإشراف الدكتور عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم ، مدير عام الدعوة.

جاء ذلك بحضور أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من التنفيذيين والأمنيين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار للمساجد بكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.

وأدى الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة خطبة الجمعة اليوم بعنوان ( احترام الكبير) مؤكداً على أن الإسلام قد حثنا على حُسن معاملة الكبير والاهتمام به من خلال احترامه وتوقيره وتقديمه في الكثير من الأمور والأعمال، ومن ذلك قول الله تعالى (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء:23-24]، وأيضاً ما جاء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عنه الترمذي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “ليس منا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغيرنا ويوَقِّرْ كبيرنا ويأمُرْ بالمعروفِ وينْهَ عنِ المنكَرِ”.

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح مسجدين جديدين بأوقاف كفرالشيخ، وذلك امتداداً لافتتاحات المساجد بكفرالسيخ، والتي تأتى في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، وتحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".