اليوم السابع
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إصابة 17شخصا بالاختناق فى حريق هائل بمصنع فرز عنب بالبحيرة

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:53 م
إصابة 17شخصا بالاختناق فى حريق هائل بمصنع فرز عنب بالبحيرة اسعاف
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 17 شخصا بالاختناق إثر اندلاع  حريق هائل داخل مصنع  للصناعات الغدائية بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع لفرز العنب بمركز النوبارية بها مواد خام وعبوات غذائية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.

 

 

 


حريق مصنع عنب

النوبارية

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صحة البحيرة



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