اليوم السابع
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22 أغسطس الحكم على سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:00 م
22 أغسطس الحكم على سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين  وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 22 اغسطس للحكم. 
 
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وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
 
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رشوة سكرتير حى عابدين

عقوبة الرشوة

أخبار الحوادث

رشوة مالية



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