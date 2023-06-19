اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وفاة عنصر أمن تونسي متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن أمام مقر سفارة البرازيل

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:20 م
وفاة عنصر أمن تونسي متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن أمام مقر سفارة البرازيل شرطة البرازيل - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى منذ قليل، عنصر الأمن التونسي متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن أمام مقر السفارة البرازيلية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وقالت السلطات التونسية إن رجلا يعاني من اضطرابات نفسية طعن شرطيا بالقرب من سفارة البرازيل في تونس اليوم الاثنين، وقال شهودإن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة وإنه يجري تطويق الموقع.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه.

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس عمره 53 عاما مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي.

وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل أمس الأحد.

 

 


عنصر امن

حادث طعن

تونس

البرازيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة