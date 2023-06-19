هلال الحج يزين قبة السماء بعد غروب الشمس ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد هلال قمر الحج بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

وتابع التقرير : لذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .. وأينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم هلال القمر الصغير في غسق المساء.