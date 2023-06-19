هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وهبطت قطاعات العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات الموارد الأساسية، والبنوك، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، 0.6%، 0.6%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.83%، والعرب على 8.34%، واستحوذت المؤسسات على 26.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 57 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 21773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7528 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 5355 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.