اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالعياط

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:00 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالعياط جولة إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمركز العياط؛ لمتابعة انتظام سير أعمال تنفيذ عدد من المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ خلال الجولة، مشروع بوستر مياه الشرب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال المحطات تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية.

كما تابع نائب المحافظ، أعمال الحفر لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي جرزا ضمن مشروع صرف صحي الرهاوي لمعالجة مياه الصرف الصحي لقرى ميت القائد وكفر قاسم والمقاطفية وكفر عمار ومنشأة أبو العباس وكفر بركات والناصرية والبرغوتي وزاوية أبو سويلم والقطوري والرقه، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ الوحدة الصحية بقرية اللشت ومركز الرعاية الصحية الأولية بكفر تركي للتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمترددين عليهم.

وحرص النائب على التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجهم لأى دعم للوصول إلى أعلى مستوى، مشددا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، والدكتور مصطفى فتحي مدير الإدارة الصحية بالعياط، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة نائب محافظ الجيزة
جولة نائب محافظ الجيزة

 

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

 


العياط

الجيزة

محافظ الجيزة

جولة تفقدية



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