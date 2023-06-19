مياه دمياط: بدء فاعليات البرنامج التدريبى "تسويق الخطط والخدمات التدريبية"

نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بدمياط ، البرنامج التدريبى "تسويق الخطط والخدمات التدريبية" في الفترة من الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 حتى الخميس الموافق 22 / 6 / 2023.

يأتى هذا البرنامج وفقا لخطة التدريب المعتمدة للإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمشاركة إحدى عشر شركة من الشركات الشقيقة " دمياط ، مياه القاهرة ، مياه اسكندرية، صرف القاهرة، المنوفية ، الشرقية، مدن القناة، البحيرة، المنيا، الفيوم، قنا، الغربية "، و قام باجراء العملية التدريبية الدكتور محمد سعيد منصور مدير البحوث والتطوير - وزارة البترول وعضو هيئة التدريس – جامعة الدول العربية .

وأكد اللواء أحمد ماهرشاهين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط على أهمية التدريب الذى يعمل على تنمية الكفاءة العلمية والعملية للعاملين وتاهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث الذى يعمل على استمرارية العملية التشغيلية والذى يعد أهم الإستراتيجيات الحديثة للإستثمار في الموارد البشرية علي مستوي العالم أجمع وتفخر الشركة بوجود مركز تدريبي متخصص قادر علي طرح مثل الأدوات وإخراج نماذج مشرفة للشركة والوطن بشكل عام.