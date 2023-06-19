موسكو: القمة الروسية الإفريقية المرتقبة ستتبنى خطة عمل للتعاون

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، المزمع انعقادها يومي 26-29 يوليو المقبل، ستتبنى خطة عمل بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية.

وقال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، السفير أوليج أوزيروف - بحسب قناة "روسيا اليوم" - : "من المتوقع بنتائج القمة الروسية الإفريقية اعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026 لمجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات الروس في سياق التعاون الروسي الإفريقي".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن قائمة المشاركين في القمة، ممن أكدوا مشاركتهم، مثيرة للإعجاب.