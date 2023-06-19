وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الاثنين، أن المتظاهرين كانوا يهتفون تأييدا لكوسوفا بعدما أجبرت التوترات الأخيرة للدولة مع صربيا، المواطنين على الخروج لدعم الدولة الشقيقة بالرايات في أيديهم.

ونقل التلفزيون الوطني حديث بعض المواطنين المشاركين فى المظاهرات عبر مكبرات الصوت حيث قالوا "إنهم يريدون الاتحاد مع كوسوفا في أمة واحدة"،وحملوا لافتات تعبر على الوحدة والتكامل.

وتعتبر المسيرات أول احتجاج في تيرانا بعد التوترات التي ظهرت في الشمال بين كوسوفا وصربيا، ولا يوجد منظمون لهذا الاحتجاج، بل خرجوا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بناء على دعوة للمشاركة في الساحة أمام مكتب رئيس الوزراء.

وترفض صربيا الاعتراف بإقليم كوسوفو الذي يشكل الألبان أغلب سكانه وأعلن استقلاله عنها في عام 2008.