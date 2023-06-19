مغادرة أخر فوج حج برى عبر ميناء نويبع البحرى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة اخر افواج حجاج البر وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 603 حاج و20 باص حج وبذلك يصل اجمالى عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 4 آلاف حاج و 105 باص حج منذ بدء الموسم بعد توقف اربع سنوات للحج البرى منذ ازمة كورونا .

وتم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الاردنى من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الاردنى لتيسير وسرعة انهاء اجراءات الحجاج ، كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وادارة المرور لمتابعة خط سير الاتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات على ان يتم تفويج الاتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات .

وتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة.