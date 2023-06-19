محافظ السويس يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

السويس _ السيد فلاح

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2023-2024 بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

وجاءت نتيجة القبول كالتالى: القبول بالصف الأول الثانوي العام من 230 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210 درجة.

فيما اعتمد المحافظ أيضا تنسيق المدارس الفنية «صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج»، للعام الدراسي 2023-2024 والمتقدمة الصناعية من مجموع 220 درجة بنات كحد أدني يتم أختيار عدد 100 طالبة من أعلى مجموع و المتقدمة الصناعية مجموع 190 درجة حد أدنى للبنين والمتقدمة التجارية من 185 درجة.

والمتقدمة الفندقية من 170 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب والصناعات البحرية العسكرية بنين (عامة) 180 درجة وتعليم مزدوج 160 درجة كحد أدنى و القبول عن طريق المقابلة.

والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات (عام) 145 درجة والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات (مهني )141.5 درجة و التعليم التجارى نظام 3 سنوات 155 درجة و مدرسة كبريت التجارية المشتركة 140 درجة ( مدارس القطاع الريفى ) و التعليم الزراعى نظام 3 سنوات ( عام ) 140درجة صغار السن و التعليم الزراعى نظام 3 سنوات (مهنى ) 140 درجة كبار السن.