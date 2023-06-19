كل ما تريدى معرفته عن أعراض الأورام الليفية وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

من الشائع جدًا أن تعتقد النساء والعائلات أن نزيف الحيض الغزير ، وآلام الظهر ، وكثرة التبول ، والتهابات المسالك البولية هي أمور طبيعية لدى النساء في سن الإنجاب ، خاصة أثناء فترات الحيض ، ولكن هذه الحالات ليست طبيعية دائمًا ويمكن أن تكون بسبب وجود الأورام الليفية الرحمية ، وإليك كل ما تريدى معرفته عن الأعراض والأسباب ، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

ما هي الأورام الليفية؟



الأورام الليفية حالة طبية شائعة جدًا تؤثر على النساء وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا للاستشارات الطبية للنساء اللاتي لديهن شكاوى مختلفة .

هذه أورام ليفية تنمو في جدران الرحم ، وغالبًا ما تظهر في سن الإنجاب، عادة ما تكون غير سرطانية ويمكن أن تكون مفردة أو متعددة، وقد تنمو إما داخليًا أو خارجيًا، يمكن أن تختلف الأورام الليفية في الحجم ، بدءًا من الشتلات الصغيرة إلى الكتل الكبيرة التي يمكن أن تسبب تشويهًا وتضخمًا للرحم. من المهم ملاحظة أن الأورام الليفية بشكل عام حميدة بطبيعتها .

أعراض الأورام الليفية



لا تعاني بعض النساء من أي أعراض للأورام الليفية ، في حين يمكن أن يعاني البعض الآخر من عدم الراحة في الحوض ، وزيادة تواتر البول ، ونزيف حاد خلال فترات (غزارة الطمث) ، وفقر الدم الشديد ، واحتباس البول الذي يؤدي إلى موه الكلية ، أو كتلة حوض كبيرة قد يؤثر أيضًا على خصوبة الإناث ، اعتمادًا على حجم الورم الليفي وموقعه.

أسباب الأورام الليفية



هناك عدد قليل من عوامل الخطر المعروفة بخلاف كونك امرأة في سن الإنجاب ، مثل الحيض في سن مبكرة جدًا ، والتاريخ العائلي ، والسمنة ، ونقص فيتامين د ، واتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء وقليل من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان المنتجات .

تشخيص الأورام الليفية



في كثير من الأحيان ، تكون الأورام الليفية بدون أعراض وتوجد أثناء الفحص الروتيني لأمراض النساء، يتم إجراء تأكيد إضافي للورم الليفي عن طريق الموجات فوق الصوتية ، والتي يمكن أن تكون في البطن أو عن طريق إدخال مسبار في المهبل للعثور على حجم الورم الليفي وموقعه، يتم إجراء اختبارات تشخيصية أكثر تحديدًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الرحم وتنظير الرحم لاتخاذ قرار بشأن خطة علاج أخرى،كما يتم إجراء اختبارات معملية مثل تعداد الدم الكامل واختبارات أخرى لاستبعاد فقر الدم والحالات المرتبطة به.

علاج الأورام الليفية



يُنصح عادةً بإجراء فحوصات الحوض والموجات فوق الصوتية بانتظام لمراقبة الحالة، يتراوح علاج الورم الليفي من الأدوية والتدخلات الإشعاعية إلى الاستئصال الجراحي للورم الليفي، يتم اقتراح الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل ، واللولب البروجسترون (MIRENA) ، ومنبهات GNRH.

يمكن تحديد الاستئصال الجراحي للورم الليفي مع أو بدون استئصال الرحم وفقًا لعمر المريضة وتكافؤها، يعد الانصمام الشرياني الرحمي واستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة من الأساليب الأحدث التي يمكنها تقليص حجم الورم الليفي وتخفيف الأعراض.