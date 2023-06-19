قواعد التنسيق وقبول طلبات التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد أدني ( 245 ) درجة.

وأكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربيه والتعليم، حيث يسمح للطالب التسجيل الدخول في بدايه ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها لمدة أسبوعين على أن يتم سرعة البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشان مع مراعاة الآتي:

1- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي.

2- الطلاب الحاصلون على مجموع ( 266 ) درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخلة على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن ( 25% ) من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

3- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات (252) درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها داخل الاداره التعليميه فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن( 25% ) من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

4- لا يسمح بقبول اي طلبات إلتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهره بالمدارس الرسميه إلا لأبناء محافظه القاهره الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسي من احدى مدارس القاهرة ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل الى مدارس القاهره إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

وأشار مدير المديرية إلى أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه ( 140 ) درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ( 40 ) درجة.