اليوم السابع
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غدا.. جلسة لفتح مظاريف المزايدة العلنية لحق انتفاع وتشغيل الجامعة العمالية

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:00 ص
غدا.. جلسة لفتح مظاريف المزايدة العلنية لحق انتفاع وتشغيل الجامعة العمالية محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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يعقد اتحاد العمال، غدا الثلاثاء، 20 يونيو الجارى، جلسة لفتح المظاريف الفنية الخاصة بالمزايدة العلنية، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال.
 
وأوضح محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهة المالكة، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.
 
وكان قد أعلن الاتحاد عن طرح كراسة الشروط نظير مبلغ 10 آلاف جنيه بمقر الاتحاد العام اعتبارا من 29 مايو 2023  بالعنوان 90 ش الجلاء - الأزبكية - القاهرة ، فى مواعيد العمل الرسمية،علي ان  تقدم العروض كاملة مستوفاة مالى وفنى) قبل جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لها 20 يونيو 2023 الساعة 12 بمقر الاتحاد العام على أن تكون كافة العروض مصحوبة بجميع المستندات والتأمين الابتدائي.

اتحاد العمال

الجامعة العمالية

طرح الجامعة العمالية لحق الانتفاع

تشغيل الجامعة العمالية



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