صحة المنوفية: الكشف الطبى على 984 مواطن فى قافلة الطبية بقرية عمروس

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء ، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 2023/6/18،17، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة 2عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال ، جراحة ، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد ، أنف وأذن وحنجرة ، وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل ، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 984 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 218 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، 105حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 20 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 17 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

يذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .