"شؤون الحرمين" تستهدف نشر 1000ساعة بث رقمى توعوى بكل اللغات خلال الحج

المدينة المنورة - محمود عبد الراضى

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي سلسلة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، يشارك فيها العديد من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين بواقع 300 ساعة، على أن يتم بثها عبر منصة منارة الحرمين، حيث تهدف الرئاسة الوصول إلى أكثر من 1000 ساعة بث رقمي بعشر لغات عالمية.

وتقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ 51 لغة عالمية، من خلال 49 نقطة موزعة في صحن المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، إضافةً لـ 23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي.