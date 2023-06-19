سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وخلال اللقاء قال محافظ الأقصر، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر، أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.