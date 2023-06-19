رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للإشغالات بالمنوفية.. صور

المنوفية – محمود شاكر

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 حاله إزالة فورية ، وتحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الاشغالات بالطرق والشوارع والميادين .

وأكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.