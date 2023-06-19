اليوم السابع
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رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للإشغالات بالمنوفية.. صور

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:22 م
رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للإشغالات بالمنوفية.. صور جانب من الحملات
المنوفية – محمود شاكر

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شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 20 حاله إزالة فورية ، وتحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة  الاشغالات بالطرق والشوارع والميادين .
 
وأكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.
رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للاشغالات بالمنوفية (2)
 

رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للاشغالات بالمنوفية (5)
 

رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للاشغالات بالمنوفية (4)
 

رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للاشغالات بالمنوفية (1)
 

رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر فى حملة للاشغالات بالمنوفية (3)
 

 


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