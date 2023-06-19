رئيسية التعاون الدولي: المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال يمثل أهمية لمواجهة التقلبات الاقتصادية

كتب إبراهيم قاسم - تصوير أحمد معروف

أكدت فاليري ليتشي رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، على أهمية المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة العديد من التقلبات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يجب أن تستفيد من وجود بنية تحتية وذلك من خلال إعادة الهيكلة وتوفير المعلومات بشأن الإقراض المؤمن.

واستعرضت فاليري ليتشي، خلال فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال التى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى بالقاهرة، تجربة بلادها في دعم المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالاستثمار في مختلف دول العالم، معبرة عن تطلعها إلى المشاركة في المنتدى المقام بالقاهرة لسماع كافة الرؤى والآراء عن مواجهة ظاهرة الإفلاس والتعامل معها.

وأشارت ليتشي إلى أن الشراكة مع مصر والبنك الدولي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والقضائية وبناء قدرات وخبرات لضمان قدرة القطاع المالي على الصمود، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة مواتية لصانع السياسات والخبراء لتبادل المعلومات الخاصة بالإفلاس وحقوق الدائنين.