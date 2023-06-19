اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 07:19 م
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حملات إزالة للتعديات ورفع 192 طن مخلفات بنطاق مشروعات حياة كريمة فى دشنا بقنا

الإثنين، 19 يونيو 2023 06:02 م
حملات إزالة للتعديات ورفع 192 طن مخلفات بنطاق مشروعات حياة كريمة فى دشنا بقنا حملة إزالة التعديات على الأراضى
قنا- صابر سعيد

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز دشنا بقنا، حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع وتطهير الشوارع ومحيط مشروعات حياة كريمة من المخلفات، في نطاق قرى الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، ضمن توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا.

 
وتمكنت الوحدة المحلية، من تنفيذ عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بواقع 1225م، وإزالة حالتي تعدي إزالة فورية على ارض زراعية، بناء بالطوب الابيض، وأعمدة وتسديد، وسور بالطوب الابيض، وحفر قواعد وتشوين، وتم تحرير محضر للمتعديين، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية.
 
كما تم رفع المخلفات وتسوية ونظافة محيط مركز طبى الفاوية بالاستعانة بقلابات أحد المقاولين، ومعدات الوحدة المحلية، بجانب رفع قرابة 192 طن مخلفات من محيط كوبرى الجحاريد وترعة المره، ورش ونظافة طريق الجحاريد إلى كوبرى الوكيل في أبو مناع قبلي، وطريق ترعة الغلاسة في أبو مناع غرب، والعمل على رفع كفائة وتسوية طريق الجحاريد إلى أبو مناع غرب، عقب انتهاء أعمال حفر كابلات الكهرباء.

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