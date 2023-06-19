تعليم الشرقية ينعي وفاة ملاحظ ثانوية عامة توفي في حادث سير بعد تأدية عمله

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالي مركز فاقوس بالشرقية، جنازة معلم، توفي في حادث سير وهو عائد من عمله كملاحظ لجنة للثانوية العامة.

و نعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وفاة محمد أحمد محمد صقر اخصائي خبير صحافة واعلام بمدرسة الختاعنه للتعليم الإساسي، الذي لقي مصرعه في حادث سير، اثناء عودته من عملة كملاحظ لجنة ثانوية عامة.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيانا: ينعي المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية،ووكيل المديرية و مديرو عموم المديرية والادارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التعليم بمزيد من الحزن والآسى شهيد العلم و الواجب المرحوم محمد احمد محمد صقر إخصائي خبير صحافة واعلام بمدرسة الختاعنه للتعليم الاساسي بإدارة فاقوس التعليمية الذي وافته المنية اثر حادث اليم اثناء عودته بعد تأديه عمله بأعمال الملاحظة بإمتحانات الشهادة الثانوية العامة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يدخله فسيح جناته ويغفرله ويلهم أهله الصبر والسلوان والبقاء لله".