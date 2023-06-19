اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في أبو النمرس

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:38 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في أبو النمرس سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في أبو النمرس وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في منطقة شبرامنت بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب سقط من شقة بعقار، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج وإسعافه، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة المصاب وشهود عيان وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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