تحديد هوية المتهم بقتل فتاة بعد العثور على جثتها متحللة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ناظررجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جثة فتاة تم العثور عليها وتبين أنها في حالة تحلل، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاتها، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اختفاء فتاة والعثور على جثتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة الفتاة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وإجراء التحريات، وجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتكثيف التحريات لكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.