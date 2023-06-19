بعد قليل.. انطلاق فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال بالشرق الأوسط

كتب إبراهيم قاسم

تنطلق بعد قليل، فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن ينقعد المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خلال يومى 19 و20 من يونيو الجارى بفندق بأحد فنادق القاهرة.

وأدخلت وزارة العدل تعديلات جوهرية على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس المصري تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي، وللأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزاً للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

وتعد هذه التعديلات الأولى من نوعها في المنطقة وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع.