النيل للتطوير العقاري تطلق النسخة الثالثة من التطوير بتوسعات ضخمة

تقرير خاص

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التحديث يشمل تغيير شامل لعلامتها التجارية وخطة طموحة بمشروعات جديدة تحقق التنوع الشامل لمنتجاتها العقارية وإثراء قدرات فريق العمل

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محمد طاهر: نسعى للحفاظ على الصدارة بروح ابتكارية وإنجازات يصعب منافستها

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محمود طاهر: الطفرة الشاملة امتدت لبناء فريق احترافى قوى وبرامج عمل مبدعة

أطلقت شركة النيل للتطوير العقارى صاحبة التميز كأول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب، تحديثًا جديدًا لعلامتها التجارية NILE DEVELOPMENT، وذلك في إطار خطة شاملة للتطوير استنادًا لاستراتيجية بعيدة المدى تنتهجها الشركة لتقود ثورة في قطاع العقارات المصرى تماشيًا مع حجم مشروعاتها الكبيرة والممتدة حتى قلب العاصمة الإدارية الجديدة فى أكثر المواقع جذبًا، وتمهيدًا لمشروعات كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في التجمع لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على اختلاف احتياجاتهم.

وتمثل خطوة تطوير العلامة التجارية للشركة كإعلان عن النسخة الثالثة من خطة تطوير توسعية بدأتها الشركة منذ سنوات حافظت فيها على الريادة في قطاع العقارات بمنتجات استثمارية مبتكرة ومواكبة لتغيرات السوق، ونجحت أن تستمر في تنفيذ مشروعاتها والتزاماتها دون التوقف أمام التحديات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمى وتأثيراتها القاسية على السوق المصرى، بل وفى المقابل تستعد الشركة للإعلان عن مشروعات عقارية جديدة ستمثل ثورة في السوق العقارى، سبقتها عملية تطوير طموحة لكل مسارات وفرق العمل بالشركة استمرت لشهور من التدريب الفائق وشهدت الكثير من الأفكار الإبداعية.

وأعرب المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى عن ثقته في أن يمثل التحديث الجديد تعبيرًا صادقًا عن الروح الابتكارية المتطلعة دوما للتطوير والتفرد في شركة النيل:"لا يقتصر الأمر هنا على تغيير فى المظهر، لأن علامتنا الحقيقية هي الجودة، لكننا نتحدث عن شغف جديد وتطلعات بلا حدود لنحافظ على تفردنا كشركة رائدة في بناء ناطحات السحاب العبقرية في الموقع والتصميم، ونتوسع لنصل إلى مساحات جديدة من النجاح عبر إطلاق مشروعات عملاقة جديدة في مناطق أخرى ستكون مفأجأة كبيرة لعملاءنا استنادًا لاحترافيتنا وخبراتنا وسمعتنا التي لا تقبل التنازل عن علامة الجودة الفائقة، ونعمل بجهد لتنمية كوادرنا البشرية فى الفريق ليكون متفوقًا على ذاته ومدركًا لأهمية ما نحن مقبلون عليه".

وأكد طاهر أن الوقت ملائم جدًا للتوسعات الطموحة خصوصًا وأن مصر أصبح لديها مناخ استثمار مشجع، وبوجود مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة فإنه لابد لأى كيان ناجح أن يرى المستقبل بطريقة أشمل، ونحن لدينا من القوة والإمكانيات ما يجعلنا نفكر دائمًا فيما هو قادم، فلم نتوقف يومًا عن العمل في مواقع ناطحات السحاب التي نبنيها في قلب الداون تاون بالعاصمة الإدارية بل ونسابق الجدول الزمنى بالعمل الحثيث مع شركائنا، ولدينا أكبر محفظة أراضى في القاهرة الجديدة، وسنكشف خلال أيام عن كومباوند في التجمع بمواصفات عالمية يصعب منافستها، وخلال العام القادم سنطلق مشروعًا جديدًا برؤية عصرية فى الساحل الشمالى.

وفى نفس السياق يؤكد المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، على أهمية هذه الخطوة كأحد معايير النجاح والاستمرارية فى الشركة، حيث نلتزم دائمًا بضرورة التناغم بين طموحاتنا كشركة رائدة تؤمن بالإبداع والإنجاز وبين تطلعات العملاء وأيضًا إمكانيات الفريق القوى الذى يؤكد يومًا بعد يوم قدرته على التجاوب مع التحديات وتطورات السوق، ونراهن على خبرتنا الكبيرة والتزامنا بالجودة لنظل واحدة من أهم شركات التطوير العقاري فى مصر حيث تفتح لنا الجمهورية الجديدة أبوابها للتوسع فى مشروعات عملاقة تناسب الفرص الهائلة فى السوق المصرى.