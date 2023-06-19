المتهم بقتل شاب في منشأة القناطر يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر بارتكاب الجريمة، وقال أنه اعتدى عليه بسبب خلافات بينهما، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابساته.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، بالإضافة إلى أقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم الاستماع لأقوال شهود عيان وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.