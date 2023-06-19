القبض على عنصر إجرامى بـحوزته 600 طربة حشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير بالإسماعيلية، فى القبض علي أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة لمخدر الحشيش في حملة مكبرة خلال الساعات الماضية.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد نجاح مأمورية مكبرة في مباحث أبوصوير في ضبط مخزن للمواد المخدرة بدائرة المركز وبداخله كمية كبيرة من الحشيش.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير الى قيام أحد العناصر في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش علي نشاط واسع وتسلمه كمية كبيرة من المواد المخدرة لبيعها قبل عيد الأضحي.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث مركز أبوصوير، بمداهمة منطقة تخزين المواد المخدرة بعزبة أبو خروع بدائرة المركز وضبط 600 طربة حشيش والقبض علي المتهم.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.