"الصحة" توضح الإسعافات الأولية لعضة الكلب للوقاية من السعار

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:

- القيام بإيقاف النزيف

- غسل الجرح بالماء والصابون

- وضع ضمادة خفيفة على الجرح

- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج

- المصل المناسب

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المصل المضاد للسعار متوفر بالمجان من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض داء الكلب تتمثل فى فى صعوبة فى البلع وضعف عام وحمى وفقدان للشهية وحالة من الهياج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تكثيف الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة المرض والقضاء عليه، حيث تم زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش إلى 302 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش، فضلاً عن توفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين، مما نتج عنه تراجع ملحوظ فى معدلات الإصابة بـ "السعار" خلال السنوات الماضية.