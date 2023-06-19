ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سيرهي براتشوك رئيس المجلس العام في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا قوله "هجوم صاروخي ليلي من البحر الأسود، لكن نجح الجيش في تدمير جميع صواريخ كاليبر الأربعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.