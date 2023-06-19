كييف (أ ش أ)

أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ كروز من نوع كاليبر على منطقة أوديسا حيث نجحت قوات الدفاع الأوكرانى فى تدميرهم جميعا قبل السقوط.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سيرهي براتشوك رئيس المجلس العام في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا قوله "هجوم صاروخي ليلي من البحر الأسود، لكن نجح الجيش في تدمير جميع صواريخ كاليبر الأربعة". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفى سياق متصل، أفاد بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث وقع 24 اشتباكا عسكريا هناك في ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إنه في ليلة 19 يونيو، شنت روسيا هجوما صاروخيا وطائرة مسيرة على الأراضي الأوكرانية، ولم يتم التحقق بعد من المعلومات المتعلقة بآثار ذلك الهجوم".

وخلال اليوم الماضي، شن الروس 59 غارة جوية وفتحوا النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 100 مرة. ووردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال.. فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية.

ولا يزال التهديد بضربات صاروخية وجوية روسية مستمرا فى جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.