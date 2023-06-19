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التعليم العالى: يحق للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان إعادة التقديم بالجامعات

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:00 ص
التعليم العالى: يحق للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان إعادة التقديم بالجامعات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى، أحقية الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان غير الموزعين على الجامعات الخاصة والأهلية لاستنفاذ الرغبات أو لتقديهم بيانات غير مكتملة، فى التقدم مرة أخرى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية مع استئناف عمل الرابط الإلكترونى المركزى.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من قبول 14338 طالبًا وطالبة من الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

واستنادًا للقرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة (حالات الحروب والصراعات) تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

وتنفيذًا للضوابط وشروط التحويل التفصيلية التي وافق عليها المجلس المشترك للجامعات الخاصة والأهلية.  

وقال الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن إجمالي الطلاب الذين تم قبول تحويلهم من خلال التقديم المباشر للجامعات بلغ ( 10900 ) طالب وطالبة، كما تم قبول ( 3438 ) طالبًا وطالبة عن طريق الرابط الإلكتروني المركزي الذي خصصته أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الذين لم يتم توزيعهم حتى الآن سواء لاستنفاد الرغبات أو لتقديمهم بيانات غير مكتملة أو خطأ بلغ ( 750 ) طالبًا وطالبة.


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