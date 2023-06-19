اعرف أماكن وتمركز سيارات خدمة العملاء لشركة مياه الإسكندرية حتى الأسبوع المقبل

أعلنت شركة مياه الاسكندرية، عن توافر سيارات خدمه العملاء المتنقلة، وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وأماكن تمركز السيارات من يوم 16/6/2023 إلى 26/6/2023

للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتمركز السيارات من يوم 16 يونيو إلى 26 يونيو كالتالي..

سيارة شرق :

رافع محمد نجيب امام بنك مصر- سيدى بشر

من 9 صباحا لـ 8 مساء

سيارة وسط :

- بشاير الخير(٣) القبارى امام مسجد الشهيد إلهامى

9 صباحا إلى 8 مساء

سيارة غرب:

-مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من 10صباحا لـ 3.1/2 عصرا

- امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا لـ 9 مساء

- يوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وتقوم السيارات بتقديم الخدمات الآتية، تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.