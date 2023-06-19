إزالة 5 حالات تعد على الأرض الزراعية ومخالفات البناء بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع رئيس مركز ومدينة المحلة، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية حيث تمكنت من إزالة 5 حالات لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى محلة أبوعلى وشبرابابل وبلقينا.

تم تنفيذ إزالة سور من البلوك الأبيض والمونة الاسمنتية، بعزبة الكردى بقرية بطينة التابعة لوحدة محلة أبوعلى، على مساحة 16 سهم، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأول علوى، بقرية بطينة، على مساحة 70 متر.

وإزالة حالتين تعد، بناحية عزبة بدران النواوى بقرية كفر حجازى التابعة لوحدة شبرابابل، عبارة عن قواعد وفرشة خرسانية وغرفه حديديه بسقف صاج جمالون، على مساحة 11 سهم.

إلى جانب إزالة شدة خشبية بدور ثانى علوى، على مساحة 80 متر، بنطاق الوحدة المحلية ببلقينا، وأكد رئيس المدينة، علي إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، وتطبيق القانون تجاه المخالفين.