إحالة عاطلين للجنايات بتهمة بيع المخدرات عبر "واتس اب" فى عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة ، عبر تطبيق "واتس اب".

ونجح رجال المباحث فى في ضبط شخصين بمنطقة عابدين ،،لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء صفحة عبر تطبيق "واتس آب" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 5400 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما خلال الصفحة المشار إليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.