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أنقذوا سيدتين وضعتا طفليهما بالإسعاف.. تكربم مسعفين بالشرقية لتفانيهم فى العمل

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:21 ص
أنقذوا سيدتين وضعتا طفليهما بالإسعاف.. تكربم مسعفين بالشرقية لتفانيهم فى العمل تكريم مسعفين الشرقية لتفانيهم فى العمل
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عددا من أطقم مرفق الاسعاف، لاخلاصهم فى العمل والتعامل بحرفية ومهنية مع بعض الحالات الحرجة طبياً، التى من بينها، إنقاذ سيدتين داهمتهما آلام المخاض أثناء النقل إلى المستشفى، وقام طاقم الاسعاف بسرعة التدخل، وتمت عملية الولادة الطبيعة داخل سيارة الاسعاف.

 

وقام الدكتور هشام مسعود بتقديم شهادة تقدير للمسعفين والدكتور حسن درويش مدير مرفق الشرقية تقديراً لجهودهم.

 

كانت الحالة الاولى من قرية بمركز الزقازيق، أثناء نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف قيادة محمد فاروق، قام المسعف رضا السيد البدوى، بمتابعة العلامات الحيوية للأم، بدأت رأس المولود بالخروج، ليتعامل مع الحالة إجراء عملية الولادة طبيعية، داخل السيارة، حتى وصلت الام والجنين الى مستشفى الاحرار ليطمئن على حالتهما الفريق الطبى.

 

والحالة الثانية، من مركز أبوحماد اثناء نقل حالة ولادة طارئة بعد منتصف اليل، بسيارة قيادة السيد حسن والمسعف محمد عبدالحميد، أثناء متابعة العلامات الحيوية للأم، بدأت فى وضع الجنين وهى مازالت فى الطريق، فتعامل المسعف مع الحالة، حتى وضعت المولود بشكل طبيعى، ونقلت للمستشفى للاطمئنان عليها.

 

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 تكريم مسعفين الشرقية لتفانيهم فى العمل

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 تكريم مسعفين الشرقية لتفانيهم فى العمل

 


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