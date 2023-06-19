أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 19-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-6-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3، والعبوات الطبية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.83%، والعرب على 8.34%، واستحوذت المؤسسات على 26.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 57 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 21773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7528 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 5355 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 65.56%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 258.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.84%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.321 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.69%.

- العبوات الطبية بنسبة بسعر إغلاق 0.749 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.09%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 36.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.070 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.89%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 874.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.065 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.070 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.16%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.