أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من الغد، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يوجه بالنهوض بالتعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .
مجلس الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الثالث
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحةالداخلية لمجلس الشيوخ .
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر
أعلن الدكتور عَلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور وأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس.
محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه غرامة إقامة شوادر الأضاحى بالشوارع بدون تصريح
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.
نائب البرهان يثمن دور الرئيس السيسي فى تذليل العقبات أمام السودانيين بمصر
قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شهد مناقشة الوضع في السودان، مشددا على دور الجامعة العربية المحوري لإنهاء الأزمة السودانية.
الحكومة: 1.6 مليون مستفيد من مبادرات الحماية الاجتماعية لـ"صندوق تحيا مصر"
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من عام 2023 الحالي، في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية.
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارا من اليوم الإثنين 19 يونيو إلى الخميس 22 يونيو، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وزارة الأوقاف تطلق حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ على أن تبدأ من يوم الأربعاء ، وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا أن على تهيئتها على أفضل وجه.
القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين
أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة .
وزير العدل يؤكد حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار وتحقيق نموا اقتصاديا
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، وجود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، ويعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.
ساعات على الصيف.. بداية الفصل الأربعاء وطولة 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة
ساعات معدودة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف ، وذلك بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة، ليبدأ فصل الصيف بعد غدا الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و 13 ساعة و 52 دقيقة .
أسعار الذهب بمصر تواصل تراجعها بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 2235 جنيها
ننشر اخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2235 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بتراجع 15 جنيها وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2554 جنيها.
عيار 21 يسجل 2235 جنيها.
عيار 18 يسجل 1916 جنيها.
الجنيه الذهب 17870 جنيها.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2554 جنيها.
عيار 21 يسجل 2235 جنيها.
عيار 18 يسجل 1916 جنيها.
الجنيه الذهب 17870 جنيها.
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