أخبار البورصة اليوم الإثنين 19-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 19-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3، والعبوات الطبية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.83%، والعرب على 8.34%، واستحوذت المؤسسات على 26.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 57 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 21773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7528 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 5355 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 471.8 ألف سهم، 254.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وجي بي كوربوريشن، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 76.5 الف سهم، 50 ألف سهم، 10.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 65.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 403.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 4068 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 214 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 6489 سهم، 12.9 مليون سهم، على التوالي.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، إنه لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بخلاف ما سبق الإعلان عنه.

البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي (مصر)، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت شركة التجاري الدولي للتمويل (وهي شركة تابعة للبنك) ترخيص مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، وأنها في مرحلة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة للبدء الفعلي لمزاولة النشاط.