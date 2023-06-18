8 خيارات غذائية تحتوي على الكالسيوم للسيدات فوق 40 لتحسين صحة العظام

كتبت إيناس البنا

مع تقدمنا ​​في العمر، تميل أجسامنا إلى إجراء بعض التغييرات الحاسمة - خارجيًا وداخليًا، من ضعف العظام إلى تكوين التجاعيد ، يمر الجسم بالعديد من التغييرات مع تقدمنا ​​في العمر، وهى عملية طبيعية قد لا يمكن الوقاية منه تمامًا، ولكن يمكن الوقاية من بعض أثارها.

نقص الكالسيوم في الجسم

الكالسيوم وفاق لموقع " healthline"، هو أحد العناصر الغذائية العديدة التي يتأثر مستوى إنتاجها بشكل كبير مع تقدمنا ​​في العمر، وهي من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها عظامنا لتبقى قوية وصحية، لذلك ، من المهم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

أطعمة غنية بالكالسيوم

قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي يجب أن يضيفها المرء إلى نظامه الغذائي مع تقدمه في العمر.

فول الصويا

فول الصويا مصدر كبير للكالسيوم، يمكن أن تساعدك إضافة التوفو إلى نظامك الغذائي في إدارة الكوليسترول أيضًا، فهي خالية من الجلوتين وغنية بفيتامين د أيضًا.

الخضروات الصليبية

حاول إضافة الخضار الورقية إلى نظامك الغذائي، مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم، يمكنك الاختيار من بين هذه الخيارات - الملفوف ، والقرنبيط ، والسبانخ ، والخس ، وما إلى ذلك.

منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان مثل الجبن والحليب على نسبة عالية من الكالسيوم، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لها الشخص في الحفاظ على مستويات الكالسيوم التي يتناولها مع تقدمه في السن.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مليئة بالبروتين والكالسيوم، يمكن أن يساعد الاستهلاك المحدود لهذه الأسماك جسمك على محاربة المشكلات المتعلقة بنقص الكالسيوم مع تقدمك في العمر.

اللوز

هذه المكسرات غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد عظامك على البقاء قوية مع تقدمك في العمر، اللوز مصدر كبير للبروتين والكالسيوم، يمكن أن يساعد تناول اللوز بانتظام في مكافحة المشكلات المتعلقة بالعظام والعضلات والمفاصل.

البيض

البيض مليء بالعديد من العناصر الغذائية الصحية مثل البروتين والكالسيوم وفيتامين د، كل هذه العناصر يمكن أن تساعد في تحسين صحة عظام الشخص، ومع ذلك ، يجب عليك استشارة اختصاصي تغذية لفهم كمية البيض التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي.

البقوليات



البقوليات مثل الفول والعدس غنية بالألياف والبروتين وبعض المعادن الأساسية الأخرى التي تعتبر مصادر ممتازة للكالسيوم، يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي.

البذور



يمكن أن تساعدك إضافة هذه الأطعمة الصغيرة الغنية بالمغذيات - بذور الشيا وبذور الخشخاش وبذور اليقطين وبذور الكرفس على محاربة نقص الكالسيوم في جسمك بعد الأربعينيات، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يزود الجسم بالكمية المطلوبة من البروتين والأحماض الدهنية الحيوية التي تعتبر رائعة لصحة عظامك.