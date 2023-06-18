76 لجنة تستقبل 25 ألف و99 طالبا وطالبة لأداء امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبلت 76 لجنة من لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، 25 ألف و99 طالبا وطالبة بالقسم العلمي والأدبي، لأداء أول امتحانات المواد الأساسية، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وتم تخصيص لجنة للمكفوفين.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن كافة اللجان مجهزة لاستقبال الطلاب، لأداء امتحان اللغة العربية، مؤكداً أنه سبق عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الإستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.

وأضاف عبدالله، أنه شدد على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، وأنه اطمأن على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 52 الف 99 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.